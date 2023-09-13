فتح باب التقديم للالتحاق بـ3 كليات في الجامعة المصرية الصينية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية بدء الدراسة في كليات الطب البيطري والفنون والتصميم والحاسبات ونظم المعلومات.

وتقبل كلية الطب البيطري الطلاب الحاصلين على الثانوية العام شعبة علمي علوم والثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من شهادات يقرها المجلس الأعلى للجامعات بحد أدنى 68%.

وتبلغ عدد سنوات الدراسة في كلية الطب البيطري خمس سنوات إلى جانب سنة التدريب الميداني «الامتياز»، وتضم أقسام البرنامج العام، والحيوانات الأليفة، والطيور والأرانب وصحة وسلامة الغذاء، والأدوية البيطراية والإكلينيكية، وأمراض الأسماك والاستزراع السمكي.

مدة الدراسة في كلية الفنون والتصميم

وأضاف أنه بالنسبة لكلية الفنون والتصميم تبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات ونصف، وتضم أقسام تصميم المنتج الصناعي وإنتاج الأفلام السينمائية والتليفزيون وتصميم الجرافيط والوسائط المتعددة والتصميم الداخلي والأثاث وتقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية فقط، وأقسام تصميم الأزياء والفنون البصرية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الشعبية العلمية والأدبية.

وتخضع التخصصات تصميم المنتج الصناعي وإنتاج الأفلام السينمائية والجرافيك والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء إلى نقابة مصممي الفنون التطبيقية، في حين يخضع تخصص الفنون البصرية لنقابة التشكيلين.

الدراسة في كلية الفنون والتصميم تكون بنظام الساعات المعتمدة، وتمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها من استيفاء عدد الساعات المطلوبة وهو 160ساعة معتمدة موزعة على أربعة سنوات ونصف.

شروط التقديم لكلية الحاسبات ونظم المعلومات

وبالنسبة لكلية الحاسبات ونظم المعلومات، تضم أقسام علوم الحاسب ونظم المعلومات والذكا الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، ويختار الطالب التخصص الذي يريده بداية من المستوى الثالث.

وتقبل جميع البرامج بالكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضيات، أو ما يعادلها وفقا لقانون تنظيم الجامعات المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس.

كما يجرى قبول الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك، والتي تضعها الجهات المختصة، كما یستلزم من طلبة علمي علوم المقبولين بالكلية حضور مقرر تأهيلي رياضيات المناظر لمقرر رياضة 2 بالثانوية العامة وهذا متطلب للحصول على البكالوريوس.