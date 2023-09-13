رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نجل الفنانة كريمان يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها: تعرضت لوعكة صحية

كتب:

ضحى محمد
01:13 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
شيرين مهدي نجل الفنانة كريمان

شيرين مهدي نجل الفنانة كريمان

حالة من الحزن الشديد انتابت رجل الأعمال شيرين مهدي، نجل الفنانة الراحلة كاريمان، والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراع مع المرض.

وقال شيرين مهدي لـ«الوطن»، إنَّ الفنانة رحلت في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، أدت إلى نقلها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وفاة الفنانة كريمان

رحلت الفنانة كريمان، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن الفنانة كريمان

بدأت الراحلة دخول عالم الفن في وقت مبكر، إلا أن المنتجة الكبيرة آسيا رفضتها بحجة صغر سنها.

قدمت الفنانة كريمان عددًا من الأغاني بصوتها ومن كبار الملحنين مثل محمد الموجي، واشتركت مع الملحن منير مراد في أكثر من دويتو في فيلم «موعد مع إبليس».

اقرأ المزيد:

وصول جثمان الفنانة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة

10 معلومات عن كريمان بعد وفاتها: أجادت الغناء.. والمنتجة آسيا رفضتها

آخر ظهور للفنانة كريمان قبل وفاتها.. أمام شادية وصلاح ذو الفقار (فيديو)

حكاية مقال الفنانة كريمان عن صيامها أطول يوم في رمضان.. «عمتها ضحكت عليها»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.