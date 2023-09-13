نجل الفنانة كريمان يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها: تعرضت لوعكة صحية

حالة من الحزن الشديد انتابت رجل الأعمال شيرين مهدي، نجل الفنانة الراحلة كاريمان، والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراع مع المرض.

وقال شيرين مهدي لـ«الوطن»، إنَّ الفنانة رحلت في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، أدت إلى نقلها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وفاة الفنانة كريمان

رحلت الفنانة كريمان، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن الفنانة كريمان

بدأت الراحلة دخول عالم الفن في وقت مبكر، إلا أن المنتجة الكبيرة آسيا رفضتها بحجة صغر سنها.

قدمت الفنانة كريمان عددًا من الأغاني بصوتها ومن كبار الملحنين مثل محمد الموجي، واشتركت مع الملحن منير مراد في أكثر من دويتو في فيلم «موعد مع إبليس».