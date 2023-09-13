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وصول جثمان الفنانة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة

كتب:

ضحى محمد
تصوير:

عبدالحافظ السيد
12:49 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الفنانة كريمان

الفنانة كريمان

وصل منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة كريمان، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، التي توفيت صباح أمس.

وفاة الفنانة كريمان

رحلت الفنانة كريمان، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن الفنانة كريمان

تنتمي الفنانة كريمان لأب من جذور لبنانية وأم من أصول تركية ، وهو ما دفع المنتجة آسيا داغر لتختارها من مئات الوجوه الجديدة لتقوم بأول بطولة سينمائية في حياتها أمام النجم كمال الشناوي في فيلم «الحموات الفاتنات» عام 1953.

وقدمت الفنانة كريمان عدد من الأعمال الفنية الهامة منها «موعد مع إبليس»، «تمر حنة»، «الفانوس السحري»، «سكر هانم»، «جميلة»، «شباب اليوم»، «علموني الحب» و«مراتي مدير عام».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.