10 معلومات عن كريمان بعد وفاتها: أجادت الغناء.. والمنتجة آسيا رفضتها

تعد الفنانة كريمان، والتي وافتها المنية أمس، واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية في عصرها الذهبي، حيث شاركت في العديد من الأفلام الشهيرة مثل «فتافيت السكر هانم» و«الحموات الفاتنات»، و«بنات اليوم».

دخول كريمان في عالم الفن

الناقد الفني محمد شوقي يكشف محطات في مسيرة الفنانة كريمان، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

1- بدأت دخول عالم الفن في وقت مبكر، إلا أن المنتجة الكبيرة آسيا رفضتها بحجة صغر سنها.

2- ارتدت كريمان ملابس الآنسات لتصبح أكبر من سنها الحقيقي، وبالفعل وافقت آسيا على اشتراكها في فيلم «الحموات الفاتنات» عام 1953.

3- قدمت الفنانة كريمان عددا من الأغاني بصوتها ومن كبار الملحنين مثل محمد الموجي.

4- اشتركت مع الملحن منير مراد في أكثر من دويتو في فيلم «موعد مع إبليس».

5- وتعد كريمان نجمة مسرح حيث وقفت أمام عميد المسرح يوسف وهبي في أكثر من مسرحية.

6- فضلت الابتعاد عن الحياة الفنية للتفرغ لحياتها الأسرية لكي تعيش حياة مستقرة.

بدأت حياتها بطلة

7- كريمان بدأت بطلة واسمها كان يكتب قبل الفنان كمال الشناوي.

8- قررت الاشتراك في أعمال كدور ثانٍ لأن لديها بعض التحفظات التي كانت تحب أن تفعلها.

9- الفنانة ظهرت أمام كوكبة من النجوم المبهجين في فيلم «الحموات الفاتنات»

10- كريمان من الفنانات اللاتي قررن الاعتزال وعدم الظهور تحت الأضواء مجددا.