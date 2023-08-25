س وج.. كل ما تريد معرفته عن وضع 10 كيلو دقيق على بطاقات التموين بدلا من الخبز

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت وضع 10 كيلو دقيق على بطاقات التموين بشكل شهري، بدلا من الخبز المدعم البلدي، ونستعرض في السطور التالية س وج.. كل ما تريد معرفته عن صرف 10 كيلو دقيق على بطاقات التموين.

هل صرف 10 كيلو دقيق بدلا من الخبز أمر اجباري من وزارة التموين؟

أوضحت المصادر لـ«الوطن» أن صرف 10 كيلو دقيق بدلا من الخبز أمرا اختياريا من المواطن غير الراغب في صرف حصته المقررة من الخبز، من حقه أن يختار بدلا منها 10 كيلو دقيق.

هل صرف 10 كيلو خبز ممكن لجميع أصحاب البطاقات التموينية؟

نعم، فالمصادر بالتموين، أكدت أن جميع المطاحن والمستودعات على مستوى الجمهورية تمكن أصحاب البطاقات التموينية، من استلام حصتهم من الخبز البلدي على مدار الشهر في صورة دقيق، وفقا لحصة البطاقة كالتالي

ماهي حصة صرف الدقيق على التموين وفقا لكل أسرة؟

وأضافت المصادر، أن حصة الصرف لكل أسرة تأتي كالآتي:

- بطاقة التموين فرد واحد يمكن اختيار ما بين صرف 150 رغيفا على مدار الشهر أو صرف 10 كيلو دقيق.

- بطاقة التموين لفردين يمكن صرف 300 رغيف طوال الشهر أو صرف 20 كيلو دقيق.

- بطاقة التموين لـ3 أفراد يمكن صرف 450 رغيفا طوال الشهر أو صرف 30 كيلو دقيق.

- بطاقة التموين لـ4 أفراد يمكن صرف 600 رغيف طوال الشهر أو صرف 40 كيلو دقيق.

هل هناك شروط لصرف الدقيق بدلا من الخبز لبطاقات التموين؟

صرف الدقيق أو الخبز يعد من اختيار المواطن بداية كل شهر، فالأسرة إذا كانت لا ترغب في صرف العيش البلدي، تتوجه لصرف حصتها من الدقيق بعدد أفراد الأسرة مضروبا في 10 كيلو، أما إذا توجهت للمخابز لضرب البطاقة في ماكينة صرف الخبز فتستكمل صرف حصتها من الخبز على مدار الشهر بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة يوميا و150 رغيفا طوال الشهر.