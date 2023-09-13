«جولد بيليون»: توقعات التضخم الأمريكي لا تصب في صالح الذهب

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتتداول قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، قبل صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة في وقت لاحق من جلسة اليوم، وسط توقعات متزايدة بارتفاع التضخم، ما قد يؤثر على قرارات البنك الفيدرالي.

أسعار الأوقية تسجل 1912 دولارا

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1912 دولارا للأونصة، بعد أن سجل انخفاض بنسبة 0.1%، وأمس سجل الذهب أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 1907 دولارات للأونصة بعد أن شهد انخفاض بنسبة 0.5%.

انخفاض أسعار الذهب بسبب الضغوط الاقتصادية

انخفاض أسعار الذهب جاء بسبب ضغوط فنية على السعر وتوقعات بتقرير تضخم أمريكي في غير صالح الذهب، ويُتوقع ارتفاع التضخم بنسبة 0.6% في أغسطس بأعلى من قراءة يوليو عند 0.2%.

التوقعات بارتفاع التضخم تأتي بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي قفزت في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام، منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.6% ليسجل اليوم أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2022 عند 89.62 دولار للبرميل.

وقد تؤدي القراءة القوية أيضًا إلى جذب المزيد من التصريحات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، رغم أنّه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي.

ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يدفع العائد على السندات الحكومية إلى الارتفاع ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، ويتداول العائد على السندات لأجل 10 سنوات حاليا عند المستوى 4.3% بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين. بحسب تحليل جولد بيليون.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة حتى منتصف عام 2024 على الأقل، ما يحد احتمالات انتعاش الذهب، في حين تشير التوقعات المتضائلة بحدوث ركود هذا العام أيضًا إلى ضعف الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.