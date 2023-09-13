أبرز الأحداث الاقتصادية الثلاثاء.. تراجع الذهب واستقرار أسعار الفراخ

شهد الاقتصاد المصري مجموعة من الأحداث والأخبار، أمس، أبرزها تراجع أسعار الذهب، وافتتاح محطة التموين المتكاملة «A1 - غازتك»، في زهراء المعادي.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أهم الأحداث الاقتصادية خلال أمس الثلاثاء 12 -9-2023.

تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الثلاثاء 12-9-2023 بمحلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا داخل محلات الصاغة الآن 2195 جنيها، بخسائر تقدر بنحو 5 جنيهات حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق الثلاثاء 12-9-2023، في ثبات ملحوظ منذ بداية الأسبوع الجاري، بعدما شهدت الفترة الماضية تراجعات عديدة بسبب استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مع توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة، وفقا للبورصة العامة للدواجن.

ويتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة بين 62 و63 جنيهًا، فيما يتراوح سعر التنفيذ الفعلي بين 67 و69 جنيهًا.

افتتاح محطة التموين المتكاملة «A1 - غازتك»

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطة تموين الوقود المتكاملة (A1 - غازتك) لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة.