تراجع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

تراجعت أسعار الذهب العالمية، إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الثلاثاء مع انتعاش الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا لـ«رويترز».

أسعار الذهب العالمي

وهبطت أسعار الذهب العالمي إلى 1909.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1932.60 دولار للأوقية، وفقًا لـ«رويترز».

مؤشر الدولار العالمي

وارتفع مؤشر الدولار العالمي 0.3%، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن سعر الفائدة.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في أغسطس الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في الشهر السابق له.

أسعار الفائدة

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، إلى ضعف تألق السبائك غير ذات العائد، حيث يراهن المتداولون على فرصة بنسبة 47٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر، بعد توقف متوقع على نطاق واسع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.