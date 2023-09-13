أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-9-2023.. عيار 21 يسجل 2195 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-9-2023، استقرارا في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا داخل محلات الصاغة الآن 2195 جنيها، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة 2509 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء في محلات الصاغة 2195 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة 1881 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة 2300 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة 1463 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 17560 جنيها للشراء.