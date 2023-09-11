ارتفاع أسعار الذهب العالمية بسبب ضعف الدولار

ذكرت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنّ أسعار الذهب العالمية حققت ارتفاعا ملحوظا اليوم، بعد الخسائر التي شهدتها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

أسعار الذهب الفورية ترتفع بنسبة 0.48%

وسجلت أسعار الذهب الفورية للذهب بنسبة 0.48% إلى 1928 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.47% إلى 1952 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 104.189 نقطة.

وحافظت أسعار الذهب حتى الآن الحفاظ على مستوياتها أعلى المستوى 1900 دولار للأونصة، حيث دعمت الذهب وتخطي التوقعات أنّ البنك الفيدرالي الأمريكي، قد يلجأ إلى رفع جديد في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

وتشير التوقعات إلى ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل، ولكن القرار التالي للبنك في نوفمبر وديسمبر يظل هو العقبة أمام توقعات الأسواق خاصة أن توقعاتهم تتغير بتغير البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة.

وتساهم بيانات التضخم في حركة الذهب بشكل كبير هذا الأسبوع، وحال تراجع أرقام التضخم مقارنة مع القراءة السابقة، تزيد فرص الذهب في الارتفاع، لأنه هذا سيزيد فرص توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة.

وانخفضت حيازات صناديق الاستثمار في الذهب في نهاية أغسطس لتسجل أدنى مستوى منذ مارس 2020 بانخفاض بنسبة 15% مقارنة مع المستوى القياسي البالغ 3916 طن ذهب المسجل في أكتوبر 2020، وفقا لتقارير مجلس الذهب العالمي.