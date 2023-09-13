«العمل» تنظم ندوة في أسيوط لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أسيوط

أعلنت وزارة العمل تنظيم فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بشركة أسمنت أسيوط، تحت رعاية الوزير حسن شحاتة، ومشاركة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحضور ممثلي 62 من إدارات السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع المحافظة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات والمنشآت.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريرٍ للوزارة، أنّ الفعاليات بدأت بتفقد المحافظ المعرض المقام على هامش أسبوع السلامة والصحة المهنية الأول والذي يضم عددا من المعدات والمهمات وأدوات الوقاية التي تتعلق بحماية وسلامة العامل والمنشأة على حد سواء، كما وجّه الشكر والتقدير للمحافظ على حضوره لهذه الفعاليات الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بملف السلامة والصحة المهنية فضلاً عن تأمين بيئة العمل والحفاظ على أرواح العاملين من المخاطر والأضرار المحتملة.

كما وجّه مدير مديرية أسيوط، الشكر للوزير حسن شحاتة، على الدعم الذي يقدمه للمديرية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين للمنشآت، علاوة على دفع عجلة التنمية قُدما بما ينعكس على زيادة الإنتاج ويعزز أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل الجمهورية الجديدة.