«سلامتك تهمنا» مبادرة لنشر ثقافة الصحة المهنية بالشركات في الإسكندرية

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية العمل بالإسكندرية، وذلك بقاعة فندق شيراتون المنتزه، بحضور ممثلي 25 شركة، و200 عامل من العاملين بالشركات والمصانع، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من محمد كمال مدير مديرية عمل الاسكندرية، أوضح فيه أن المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة أكدت الدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على العمالة البشرية والمنشآت من الحوادث ودور الإدارة في إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا وذلك لتوعيه العمال بأهمية السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير المديرية أن المحاضرات تطرقت إلى بيان تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، والقواعد والإجراءات اللازمة لتدريب العاملين، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ على العمال من الحوادث والاصابات والحفاظ على المنشآت ورأس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين.

أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها

وفي ذات السياق قام المهندس محمد حسن من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف على أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، كما ألقت المحاضرة الثالثة المهندسة شيرين يونس مدير ادارة السلامة بالإسكندرية حول التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للسلامة الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لقانون العمل 12 لسنه 2003.