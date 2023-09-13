«رياضة الشيوخ»: مقترحات الشباب في المرحلة الثانية للحوار الوطني تتسم بالحماس

قال النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس السيسي الفورية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني «شيء أكثر من رائع»، مشيرًا الى أن الجميع تفاجىء بسرعة الاستجابة.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني تسير على نفس طريقة الأولى، ومقترحات الشباب تتسم بالحماس والرؤوية والطموح، كما الدولة تسير بسرعة فى إطار التمكين السياسي للشباب خلال الـ6 سنوات الماضية ما لا يمكن مقارنته بما سبق.

من مرحلة الشعارات للتمكين الفعلي

وتابع: «مؤتمرات الشباب يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا وبها حوارات مفتوحة مع الشباب بكل أطيافه هو شىء رائع جدًا يعطي ثقة ودفعة للشباب»، قائلا إننا خرجنا من مرحلة الشعارات إلى التمكين الفعلي للشباب.