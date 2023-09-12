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«إرادة جيل»: دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة واجب وطني

كتب:

محمد أباظة
07:51 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

أكد الدكتور أحمد نصار ممثل حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب، أن تمكين الشباب من أهم ثوابت تحالف الأحزاب المصرية منذ تأسيسه، ويتولون 70% من المواقع القيادية داخل أحزاب التحالف.

وأضاف خلال كلمته بـ ملتقى شباب مصر: «نفخر جميعا بوجود ممثلين للتحالف داخل مجلسي النواب والشيوخ»، موضحا أن التحالف تم تأسيسيه خصيصا لدعم كل مؤسسات الدولة المصرية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يبذله من جهد في كل المجالات لتحقيق أهداف الوصول للجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

واختتم بأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب وطني، معلنا دعم التحالف الكامل لترشح السيسي لفترة رئاسية أخرى.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.