«إرادة جيل»: دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة واجب وطني

أكد الدكتور أحمد نصار ممثل حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب، أن تمكين الشباب من أهم ثوابت تحالف الأحزاب المصرية منذ تأسيسه، ويتولون 70% من المواقع القيادية داخل أحزاب التحالف.

وأضاف خلال كلمته بـ ملتقى شباب مصر: «نفخر جميعا بوجود ممثلين للتحالف داخل مجلسي النواب والشيوخ»، موضحا أن التحالف تم تأسيسيه خصيصا لدعم كل مؤسسات الدولة المصرية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يبذله من جهد في كل المجالات لتحقيق أهداف الوصول للجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

واختتم بأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب وطني، معلنا دعم التحالف الكامل لترشح السيسي لفترة رئاسية أخرى.