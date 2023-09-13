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انطلاق جلسات صياغة مخرجات المحورين الاقتصادي والمجتمعي بالحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
02:02 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجلسات التخصصية

الجلسات التخصصية

بدأت منذ قليل الجلستين المتخصصتين للحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لاستكمال صياغة المخرجات والتوصيات التي خرجت بها الجلسات النقاشية العامة، للوصول إلى صيغة مناسبة قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الجلستان الأولى بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

الجلسات التخصصية المغلقة

أما الجلسة الثانية فجاءت بشأن تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

دور الجلسات التخصصية

وتأتي الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين، بالملفات التي تم مناقشتها في الجلسات النقاشية العامة في لجان المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وذلك لصياغة توصيات ومقترحات الجلسات النقاشية العامة.

وتعمل الجلسات التخصصية المغلقة على بلورة هذه التوصيات إلى صيغة مناسبة، ثم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ ما يمكن منها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.