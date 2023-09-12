خالد عبد العزيز: المحور المجتمعي بالحوار الوطني تلقى 180 ألف رسالة

أكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، عدم توقعه الاهتمام الكبير بجلسات الحوار الوطني، إذ تلقى 180 ألف رسالة أكثرها في الثقافة والتعليم والصحة، وكلها تخص المحور المجتمعي، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي كان الأكثر تلقيا للأسئلة ثم المجتمعي.

المحور الاقتصادي

وأضاف خالد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، أن 37% من الرسائل جاءت للمحور الاقتصادي ثم 34% من الرسائل، وفي النهاية 29% من الرسائل للمحور السياسي، مؤكدا أن كل الأحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومواطنين شاركوا في الجلسات العامة.

الرئيس السيسي

وأوضح خالد عبد العزيز، أن الرئيس السيسي أعطى رسائل جعلت الناس تهتم بالحوار من خلال الموافقة على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وكلمته المسجلة في بداية الحوار الوطني، فضلا عن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا وإحالة موضوع المجلس الوطني للتعليم والتدريب للحوار الوطني، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات جعلت الناس تشعر بأن الحوار الوطني ليس شكليا ولكن ينتظر توصيات دقيقة.