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«العمل» تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين في الإسماعيلية

كتب:

ماهر هنداوي
02:36 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
جانب من فعاليات الندوة

جانب من فعاليات الندوة

تلقت وزارة العمل اليوم الأربعاء، تقريرا من مديرية العمل بالإسماعيلية، يفيد بأنّ المديرية نظمت ندوة للتوعية بدور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا، وذلك بمقر مركز التدريب المهني.

تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنّ الندوة تناولت مجموعة من الموضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل، لافتة إلى أنّ تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تستهدف حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات للعاملين والتمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي وفعال في كافة خطط التنمية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.