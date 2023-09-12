وزارة العمل: دورات تدريبية وتوعوية لفتيات الوادي الجديد عن المساواة

أعلنت وزارة العمل تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية تحت عنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والقضاء على التمييز والعنف ورعاية وحماية الأطفال، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح لعدد 21 عامل وعاملة، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة لـ15 متدربة بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا و«مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية فيما يخص الحقوق والواجبات التي كفلها لطرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال.

دورات تدريبية مجانية على المهن بسوق العمل

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتثقيف الشباب والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة (إدارة شؤون المرأة) بالوزارة، تنظم المديرية سلسلة من ندوات التوعية للعمال حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأشار إلى ان المديرية توفر للشباب من الجنسين دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023/2024، ويمكن للراغبين في الحصول عليها التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة و إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة.