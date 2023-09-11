وزارة العمل تستعد لإطلاق 10 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة

تستعد وزارة العمل لإطلاق 10 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة، على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، لتنضم إلى 27 وحدة تدريبية منتشرة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

تدريب شباب جدد من الجنسين بالمجان

وقالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم، إن وحدات التدريب المتنقلة الجديدة تستهدف تدريب شباب جدد من الجنسين وبالمجان ،وتجهزهم لسوق العمل ،وتقدم لهم حوافز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة، وهي تعمل جنبا إلى جنب مع وحدات ومراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة المتواجدة في جميع المحافظات ،وتقوم بدورها في تخريج دفعات من الخريجين الجدد، وتنفذ أهداف مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي أطلقتها الوزارة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل.

خضر: الوزير يواصل جولاته للاطلاع على وحدات التدريب

من جهته، أكد عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن حسن شحاتة وزير العمل يواصل زياراته للوحدات المتنقلة بجميع المحافظات، وإجراء لقاءات مع الخريجين منها ،وتوجيه المديريات بتكثيف الدورات التدريبية ،وتخصيص جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تلقت تقريرا من مديرية العمل بمحافظة أسوان، يتضمن انطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ومراكز المحافظة والمختصة بإتاحة عدد من الورش التدريبية على المهن ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «مهنتك مستقبلك» التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة فرصها في الحصول على وظائف لائقة في سوق العمل، حيث تستمر عملية التدريب حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، وتستهدف تدريب مجموعة من المتدربات في مجال التفصيل والخياطة في المرحلة الأولى، وبإجمالي 10 متدربات، وتتضمن الورش التدريبية عددا من المجالات من ضمنها الكهرباء والسباكة الصحية اعتمادا على مهاراتهن واستجابتهن السريعة للمواد التدريبية المقدمة.