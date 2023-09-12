وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بـ«دور المرأة في الأسرة والمجتمع» بدمياط

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة دمياط ندوة توعوية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد فرع دمياط حول «دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها في اتخاذ القرار وتطوير شخصيتها» بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، والتنويه عن المبادرات الرئاسية وأهمية تلقى الخدمة بها وعمل الفحص الذاتي للثدي والمتابعة في الوحدات والمراكز الصحية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتأكّيد دور المرأة في عمليات التنمية وأهمية تمكينها اقتصادياً والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحتها لتقوم بدورها في زيادة الإنتاج.

فوائد تنظيم الأسرة للام والمولود و الأسرة

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية العمل بدمياط، أن الندوة تضمنت عدة موضوعات تختص بـ فوائد تنظيم الأسرة للام والمولود و الأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وإمكانية تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة، والفرق بين الأعراض الجانبية للوسيلة والمضاعفات، وأهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي وسيلة.

أهمية تمكين المرأة ومساعدتها في اتخاذ القرار

كما تضمنت الندوة أيضًا دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها في اتخاذ القرار وتطوير شخصيتها، بالتنسيق مع سميرة فوزى مدير إدارة التوعية والإعلام بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة، وفاطمة أحمد مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتورة أسماء شوقي مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، وصفاء المحلاوي مسؤول إعلام الإدارة الصحية، وأسامة العوضي مدير مكاتب دمياط.