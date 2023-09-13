وظائف مترو الخط الثالث.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت شركة «اّر.ايه.تى.بى» الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو، عن وظائف مترو الخط الثالث، بمحطات السودان، والبوهي، وإمبابة، والقومية، ومحور روض الفرج، والطريق الدائري، منوهة أن هذه الوظائف تتميز بكونها تمنح العامل تأمين طبي واجتماعي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مميزات وظائف مترو الخط الثالث، والأوراق المطلوبة والشروط ومواعيد العمل، وكافة التفاصيل التي يتضمنها وظائف مترو الخط الثالث.

مميزات وظائف مترو الخط الثالث

وأعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن مميزات وظائف مترو الخط الثالث، وهي:

- تأمين طبي واجتماعي.

- تأمين شامل على الحياة.

- دورات تدريبية مجانية للرفع من الكفاءة.

- ترقيات في مجال الأمن الإداري.

- منح يونيفورم مجانًا.

- زيادة سنوية للمرتبات.

- تبدأ المتربات في وظائف مترو الخط الثالث من 3300 جنيه.

- العمل 6 أيام في الأسبوع.

الشروط المطلوبة لتقديم على وظائف مترو الخط الثالث

وأفادت الشركة بالشروط المطلوبة للتقديم على وظائف مترو الخط الثالث، وهي:

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بالطول المناسب.

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بالهيئة المناسبة.

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بإجادة القراءة والكتابة.

أرقام للتواصل للحصول على وظائف مترو الخط الثالث

وأشارت الشركة الفرنسية، أنه على المتقدم لشغل وظائف مترو الخط الثالث، التواصل مع الأرقام الآتية: «01011471676 -01207273996 - 01123894722».