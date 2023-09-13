موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات.. وموعد الظهور

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون متاحا خلال الساعات المقبلة لطلاب الثانوية العامة المصرية المسجلين بالمرحلة والناجحين في امتحانات الدور الأول و الثاني، وفقا للحدد الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2023-2024

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون متاحا بالمجان، خلال إعلان نتائج المرحلة للطلاب المرشحين، على أن يبدأ بعدها إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب وفقا للقواعد التي أقرها المجلس.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، يغلق موقع التنسيق الإلكتروني غدا الخميس باب التسجيل الرغبات لتنسيق الشهادات الفنية 2023 التجارية والصناعية والزراعية والسياحة، وذلك وفقاَ للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرتها الوزارة.