تنسيق دبلوم تجارة 2023.. قائمة بأسماء الكليات ودرجات القبول

تنسيق دبلوم تجاره 2023، المعلن من جانب وزارة التعليم العالي، يضم عددا كبيرا من الكليات والمعاهد العليا والتكنولوجيا المتاحة على موقع التسجيل للجامعات لطلبة وطالبات دبلوم التجارة والدبلومات الفنية.

تنسيق دبلوم تجاره 2023

60 % فأكثر هو المجموع المتاح في تنسيق دبلوم تجاره 2023، والدبلومات الفنية المختلفة، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي فى تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، إذ أتاحت الوزارة عددا كبيرا من الكليات لطلبة دبلوم التجارة، وجاءت كما يلي:

- كلية تجارة جامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تجارة جامعة المنصورة.

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تربية مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة العريش

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة سوهاج

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة بنها

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تجارة جامعة عين شمس

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة سوهاج

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بني سويف

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تجارة جامعة القاهرة

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2023

- 60 % فأكثر لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة (الخدمة الاجتماعية- التجارة - والصناعي- السياحة والفنادق - دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة).

- 75 % فأكثر لطلاب دبلومات المعاهد الفنية للتمريض، التابعة للجامعات، والمعاهد التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض.