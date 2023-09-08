تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، بعد أيام قليلة، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة شعبتي علمي وأدبي، وكانت كشفت الوزارة، الكليات المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة في المرحلة الثالثة، عقب إعلانها نتيجة المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والكليات المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي، إذ جاء الحد الأدنى للمرحلة بـ205 درجات للشعبتين بنسبة 50% كحد أدنى فما فوق، وفقًا لما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات المتاحة أدبي لتنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكانت كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة للشعبة الأدبية لتنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك من خلال الرابط المرفق، لتسهيل إجراءات التسجيل للطلاب، واختيار الكليات المناسبة وفقًا للضوابط والقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ويمكن للطلاب الاطلاع على الكليات المتاحة اضغط هنا.

الكليات المتاحة علمي علوم ورياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت الوزارة أيضًا، الكليات المتاحة علمي علوم ورياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة، إذ يمكنهم الاطلاع على كافة الأماكن الشاغرة في جميع الجامعات المصرية الحكومية، ويمكن للطلاب الاطلاع على الكليات المتاحة من هنا.