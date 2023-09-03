تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بجميع المحافظات.. الكليات والمعاهد المتاحة

يسعى الطلاب إلى معرفة موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات استعدادا للالتحاق بالمعاهد والكليات المختلفة، ومن المتوقع انطلاقه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، حيث يختلف تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات عن تنسيق الشهادات الفنية نظام 5 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي، وذلك عقب انتهاء اختبارات القدرات للطلاب بكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، اليوم الأحد.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات

ويختلف تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 5 سنوات عن نظام 3 سنوات، حيث يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 5 سنوات القبول في كليات الهندسة وكليات الفنون التطبيقية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكليات الاقتصاد المنزلي وكليات التربية.

تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لطلاب التعليم الفني تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

- يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي - تجاري - زراعي»، 3 أو 5 سنوات.

- إدخال رقم الجلوس في الشهادة الحاصل عليها.

- اختيار الرغبات المتاحة له وفقا لتخصصه.