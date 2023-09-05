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تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. تعرف على مصاريف الكليات

كتب:

هبهَ وهـدان
12:22 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023- تعبيرية

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023- تعبيرية

يتساءل الكثير من طلاب المرحلة الثالثة بعد اعلان واعتماد نتائجهم رسميا، عن تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 للحصول على فرصة للالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، على هذا النحو:

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 

 - كلية الطب 80%.

- كلية طب الأسنان 78%.

- كلية العلاج الطبيعي 76%.

- كلية الصيدلة 72 %

- الطب البيطري 68%.

- الهندسة 68%.

- علوم الحاسب 62%.

- التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية ، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، التمريض، الاثار، علوم سينمائية 55%.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. مصروفات الكليات

وبشأن مصاريف جامعة مصر بعد معرفة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، فجاءت كالتالي:

- كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

- كلية الآثار: 40 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

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