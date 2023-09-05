تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. تعرف على مصاريف الكليات

يتساءل الكثير من طلاب المرحلة الثالثة بعد اعلان واعتماد نتائجهم رسميا، عن تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 للحصول على فرصة للالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، على هذا النحو:

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

- كلية الطب 80%.

- كلية طب الأسنان 78%.

- كلية العلاج الطبيعي 76%.

- كلية الصيدلة 72 %

- الطب البيطري 68%.

- الهندسة 68%.

- علوم الحاسب 62%.

- التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية ، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، التمريض، الاثار، علوم سينمائية 55%.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. مصروفات الكليات

وبشأن مصاريف جامعة مصر بعد معرفة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، فجاءت كالتالي:

- كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

- كلية الآثار: 40 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.