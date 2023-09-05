تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. تعرف على مصاريف الكليات
كتب:
هبهَ وهـدان
12:22 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023- تعبيرية
يتساءل الكثير من طلاب المرحلة الثالثة بعد اعلان واعتماد نتائجهم رسميا، عن تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 للحصول على فرصة للالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.
واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، على هذا النحو:
تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023
- كلية الطب 80%.
- كلية طب الأسنان 78%.
- كلية العلاج الطبيعي 76%.
- كلية الصيدلة 72 %
- الطب البيطري 68%.
- الهندسة 68%.
- علوم الحاسب 62%.
- التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية ، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، التمريض، الاثار، علوم سينمائية 55%.
تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. مصروفات الكليات
وبشأن مصاريف جامعة مصر بعد معرفة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، فجاءت كالتالي:
- كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.
- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.
- كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.
- كلية التمريض: 50 ألف جنيه.
- كلية الآثار: 40 ألف جنيه.
- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.
- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.
- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.