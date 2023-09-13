التحالف الوطني: ندعو القطاع الخاص إلى المشاركة في ملف المسؤولية المجتمعية

قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التغيير والتطوير الحادث في الصعيد «إنجاز» يصل لدرجة الإعجاز، إذ أعطى التحالف محافظات الصعيد أولوية رئيسية في عملية التطوير والتنمية، وإصلاح ما أفسدته سنوات طويلة من التجاهل والتناسي لمواطني الصعيد، حيث استحوذ على 90% من عمل التحالف.

«حياة كريمة» تسعى إلى تعزيز جودة حياة المواطن

وأشار إلى أن مؤسسات التحالف وأبرزها «حياة كريمة»، تعمل على مستوى كل المحافظات، من أجل تعزيز جودة حياة المواطن، وتمكنت خلال سنوات قليلة أن تكون سندا ودعما للفئات الأولى بالرعاية، وتغير شكل حياة آلاف من الأسر لمستوى أفضل ما كانت عليه.

الاستثمار في الخدمة الاجتماعية

وأشار إلى أن «حياة كريمة» شعار الجمهورية الجديدة، التي تتخذ من الكرامة رمز أساس تسعى إلى تطبيقه بالكامل، وأضاف: «ندعو كل الشركات العاملة في مجال الاستثمار على أراضي مصر، أن تعزز من مشاركتها في القطاع المجتمعي، وتشارك بشكل رئيسي في ملف المسؤولية المجتمعية، لأن هذا الوطن لن يتقدم إلا بتوحيد الجهود».