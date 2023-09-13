وزير التعليم العالي: تحويل البراءات العلمية إلى منتجات لتعظيم الاستفادة من الاختراعات

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية 2022- 2026.

أكد الوزير، ضرورة تبني البرامج والخطط التنفيذية للجهات الداعمة للبحث العلمي التابعة للوزارة، ومن بينها الأكاديمية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تتسق الخطط الموضوعة مع محاور وأهداف خطة التنمية للدولة، وكذا مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي.

مراعاة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

ووجه الوزير، بمراعاة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية.

وأوضح «صقر»، أن مجلس الأكاديمية ناقش فى جلسته رقم 180 بتاريخ 25 يونيو 2023، الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمى، مشيرا إلى أن الأكاديمية تعتزم إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، وخدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم.

ولفت إلى تركيز البرامج والمبادرات الجديدة على تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعميق التصنيع المحلي، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية.

برامج ومبادرات الأكاديمية

وأضاف «صقر»، أن برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالي الحالي تشمل إنشاء «المختبرات/ المعامل الوطنية» المتخصصة في مختلف أقاليم مصر المختلفة، وتنفيذ برنامج تحويل البراءات العلمية إلى منتجات، الذي يهدف لتعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بغية الوصول إلى نماذج أولية، ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر بتنافسية عالية فى الأسواق دعماً لشعار «صنع في مصر».

وتطلق الأكاديمية ضمن خطتها التنفيذية المقبلة، المرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة إلى إطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفني والفنيين.

وتشمل الخطة، برنامج للزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومراكز البحث والتطوير بالصناعة، ويهدف البرنامج لتمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.

وأضاف أن مجلس الأكاديمية ناقش كذلك فى جلسته، مخرجات الخطط السابقة، وأهم المخرجات البارزة لأنشطة الأكاديمية خلال الفترة الماضية، التي ركزت على دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، ومن أبرز هذه المخرجات؛ بدء التصنيع التجاري لسيارة كهربائية محلية الصنع، ونجاح التصنيع المحلي للأجهزة الطبية في غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.

إطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين

وتطوير الصوامع البلاستيكية، والتعاون مع وزارة الزراعة فى إنتاج الأرز الهجين وتطوير إنتاجية محاصيل بعض الحبوب مثل «القمح والذرة»، وإطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، فضلا عن مبادرات جامعة الطفل وجهود النهوض بالعلوم الأساسية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ونوادي ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.

كما يأتي على رأس هذه المخرجات، إنشاء المعمل المصري الصينى للبحوث والتطوير والابتكار والإنتاج نصف الصناعى للألواح الشمسية فى سوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب، ونجاح نقل وتوطين وتشغيل هذه التكنولوجيات المتقدمة من الاتحاد الأوروبى والصين من خلال منح لا ترد.