رسالة من «التعليم العالي» لطلاب الشهادات المعادلة: حذف الأسماء في هذه الحالة

وجَّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة عاجلة ومهمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية، بمناسبة قُرب الانتهاء من مرحلة تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لهذا العام 2023.

وشددت وزارة التعليم العالي على الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات الأخرى، بسرعة التقدم بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمام هؤلاء الطلاب، وفقًا للتاريخ المُعلن على موقع مكتب التنسيق لكل شهادة من الشهادات، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الترشيح في أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المُقرر له يوم 30 سبتمبر الجاري.

سرعة التقدم بملف الأوراق لمكتب التنسيق

وأكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، على الطلاب الذين يقومون بالتسجيل على شبكة الإنترنت، ثم لا يتقدمون بملف أوراقهم لمكتب التنسيق، لن يتم الالتفات إلى تسجيلهم على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أنه سيتم حذف أسمائهم وبياناتهم ولن يتم ترشيحهم.

وذكر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أن طلاب الشهادة المعادلة الذين لم يتقدموا بملف أوراقهم لمكتب التنسيق لا يحق لأي منهم بعد إعلان نتيجة الترشيح أن يتقدم لمكتب التنسيق لترشيحه في ضوء الحد الأدنى المُعلن للشهادة الحاصل عليها، مشيرًا إلى أنه يتم ترشيح طلاب كل شهادة من الشهادات في ضوء أعداد ونسب مُحددة، وفي هذه الحالة لن يتم ترشيح الطلاب إلا للكليات التي يوجد بها أماكن مُتبقية فقط، وطبقًا لما ورد بدليل مكتب التنسيق لهذا العام 2023.

مد فترة تنسيق المرحلة الثالثة

وكانت وزارة التعليم العالي قررت مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني.