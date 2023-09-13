«التعليم العالي» تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّ اللجنة العليا للتنسيق تواصل رصد وتوزيع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، وفقا للأعداد المقررة لكل كلية، ووفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، توقعاتها بأن تعلن الوزارة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتة إلى أنّ النتيجة في مراحلها النهائية بشأن الرصد والتجهيز لإتاحتها أمام الطلاب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتابعت المصادر، أنّ توزيع الطلاب على الكليات يتم إلكترونيا، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيتم الكشف عن موعد مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة، لافتة إلى أنّ العمل بمختلف القطاعات يتم وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.