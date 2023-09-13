انطلاق مهرجان الأسر الطلابية للجامعات المصرية في كفر الشيخ 24 سبتمبر

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعا لمناقشة استعداد الجامعة لعقد مهرجان الأسر الطلابية للجامعات المصرية في نسخته الثالثة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 24 حتى 27 من الشهر الجاري.

وأشار «دسوقي» إلى أن الجامعة تقوم بوضع الاستعدادات التي ستقوم بها الجامعة للمهرجان الرياضي، حتي يخرج في أبهى صورة كما اعتادت جامعة كفر الشيخ على الظهور دائما بصورة مشرفة بين الجامعات المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلبة في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعميق الانتماء للوطن.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، متابعة اعمال وإجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، والتوجيه نحو توفير كافة سبل الراحة للطلاب، واستعدادات وجاهزية الكليات والمدن الجامعية ووحدات الجامعة المختلفة لاستقبال الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية للعام الجامعي 2023/ 2024، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

تشجيع الطلاب علي مواصلة البحث العلمي

كما وجه رئيس جامعة مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، بتشجيع ودعم البحوث والدراسات في المجالات التى تخدم الصناعة، وتنمية مهارات الباحثين في هذا المجال.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف الى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتشجيع الطلاب على المشاركة في هذه القوافل.