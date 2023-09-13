«الهجرة» تعزي أسر المصريين ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبنائهم جراء العاصفة دانيال التي وقعت في ليبيا خلال الأيام الماضية، معربة عن خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد، مطالبة أهالي المفقودين المصريين في ليبيا، التواصل مع الوزارة لإرسال بياناتهم.

وصول 87 جثمانًا لمصريين توفوا في ليبيا ودفنهم في محافظاتهم

وقالت وزيرة الهجرة، إنّ الوزارة تنسق مع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير الكارثة الإنسانية على أبنائنا من المصريين الموجودين في ليبيا، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الهجرة على تحري الدقة والتأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من أبنائنا جراء الإعصار.

وقدّمت جندي، وافر التقدير للقوات المسلحة للدور الذي تقوم به، حيث نفذت إجلاء لـ87 جثمانًا لمصريين توفوا جراء الكارثة، وتم التعرف على أسمائهم، فضلا عن إخلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجار علاجهم في المستشفى الميداني المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أنّ مصر لا تترك أبناءها، وأنّ القوات المسلحة بالتعاون مع السلطات الليبية نجحت في إجراء طلعات جوية لتقديم مساعدات للمتضررين، وإعادة الجثامين المصرية للمحافظات التي ينتمون إليها لدفنهم بمثواهم الأخير في أرض الوطن.

البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين

وتهيب وزارة الهجرة بأهالي المفقودين، التواصل معها للإبلاغ عن بيانات المفقودين على موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر واتساب: +20 122 282 6111+20 111 138 4838 حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين، وتتابع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تطورات الأزمة على مدار الساعة.