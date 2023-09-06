البابا تواضروس يلقي عظته من كنيسة «الأنبا إبرام» في الإسكندرية الليلة

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأربعاء، الليلة، من كنيسة الأنبا إبرام زين العابدين بمنطقة محرم بك وسط المحافظة، عقب ترأسه صلاة العشية بالكنيسة ذاتها.

عظة البابا تواضروس الليلة من الإسكندرية

وأعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنَّه من المقرر أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نشاط البابا تواضروس

وفي سياق متصل، شهد البابا تواضروس جانبًا من الاحتفال السنوي لكنيسة الشهيد مار جرجس بالمنيل، التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة، بمناسبة عيد النيروز.

أقيم الاحتفال في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقدمت خلاله خدمات المراحل السنية، والخدمات النوعية بالكنيسة، عددًا من الفقرات، وذلك في ختام النشاط الصيفي لهذه الخدمات.

حرص قداسة البابا على تشجيع المشاركين في الاحتفال، مثنيًا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال فترة الصيف، والتقطت صورًا تذكارية مع قداسة البابا.