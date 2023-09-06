البابا تواضروس: الحياة مع الله بها أمل ورجاء وفرح

حذر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من التبذير والتشتت العاطفي خارج إطار الزواج، مطالبا الشباب بتكريس الطاقة الشبابية لله «الحياة مثل البنك تسترد منه ما سبق أن أودعته فيه».

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا إبرام وسط الإسكندرية، أن الكنيسة تشدد على طهارة الشباب، عملا بوصية الإنجيل «اذكر خالقك في أيام شبابك».

وصايا البابا للشباب قبل الزواج

وأشار البابا الى أن حياة الطهارة لا تقتصر فقط على طهارة الجسد، لكنها حياة شاملة، تبدأ بمرحلة المراهقة، والله يعطي لكل إنسان في تلك المرحلة طاقة عاطفية تعبر عن مخزون العاطفة، وعلى كل شاب وفتاة الحفاظ على تلك العاطفة للزواج.

البابا يحذر الشباب من عادات خاطئة

كما حذر البابا الشباب من الانزلاق في بئر المخدرات أو العلاقات الخاطئة والصداقات الرديئة، مؤكدا أن الحياة مع الله بها أمل ورجاء وفرح، وحذر أيضًا من انتشار الإباحيات والعنف والقلق والفساد والسرعة، لافتا إلى أن هناك نوعية من الحروب تستهدف الشباب.

وأكد البابا، أن حياة الطهارة قد تبدو صعبة للبعض لعدة أسباب، منها عدم رغبة الإنسان في حياة الطهارة، وعدم الاستعانة بمعونة الله، أو أن الحياة فارغة بلا مسؤولية أو رسالة، إضافة إلى أصدقاء السوء أو المجتمع أو تقليد تقاليع الآخرين، مطالبا الشباب بحماية نفسه من عثرات المجتمع المحيط.

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز

كما هنأ البابا تواضروس، الأقباط بعيد رأس السنة القبطية، الموافق الثلاثاء المقبل، والذي تحتفل الكنيسة فيه باستقبال العام 1740.