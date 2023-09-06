البابا تواضروس يضع روشته التعامل مع «فاقدي الإيمان»: يحتاجون إلى الحب والقدوة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنَّ الملحد هو شخص فاقد للحب ويريد أن يوجه الأنظار إليه.

البابا تواضروس: الملحد إنسان فاقد للحب

وأوضح البابا خلال إجابته عن كيفية التعامل مع الملحدين أنَّ «الإحساس بوجود الله نعمة خاصة ولكنها لم تصل لكل أحد، والملحد أساسًا إنسان فقد الحب، ويحتاج لأحد أن يحبه، وهو يريد أن يقول: أنا موجود، وهناك مثل مصري يقول: (خالف تعرف) فكل الناس تسير في اتجاه وهو يسير في اتجاه آخر».

البابا تواضروس: الحوار يأتي أخيراً مع الملحد

وتابع البابا عبر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنَّ الملحد يحتاج أولاً الى حب صديق أو أكثر، يحتاج إلى الحب من المجتمع الصغير الذي حوله، ويحتاج إلى صلاة كثيرة وقدوة، فحين يراك ماذا تفعل سوف تؤثر فيه، كما أنه يحتاج إلى نوع من النقاش مع الأخرين فالحب أولاً والصلاة والقدوة، ثم الحوار أخيراً، شارحًا «لكن لو دخلت على طول لمناقشته وذكرت حقائق وهو يُحضّر أشياء مضادة، لن ينتهي الحوار إلى ما يفيد، طوّل بالك عليه هيرجع ويبقي زي الفل، الملحد إنسان أراد أن يعرف ويظهر ويبان».