الجيش الليبي يشيد بالمساعدات المصرية.. ويعلن أعداد ضحايا العاصفة دانيال

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المشهد اليوم بليبيا يختلف عن الأيام الماضية منذ مجيء العاصفة دانيال، إذ إن اليوم بدأ يظهر حجم الدمار الحقيقي على جميع الاتجاهات، ووصل عدد الضحايا حتى الآن لقرابة 7000 ضحية، بخلاف البلاغات عن المفقودين التي تخطت 9000 بلاغ، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها مصر لبلاد.

حجم الدمار في ليبيا

وأضاف «المسماري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «بدأت تظهر أمامنا العقبات والتحديات الحقيقية، فجميع الطرق بما فيها الفرعية مدمرة تماما في مناطق أخرى بخلاف درنة»، مشيرا إلى أن هناك مناطق اختفت من على الطبيعة، إذ غطاها التراب والطين في منطقة الجبل الأخضر، فكلها ذهبت إلى البحر وأصبحت أحجار فقط.

الجميع يهتم بالجانب الإنساني

وتابع «المسماري»: «الجميع يهتم بالجانب الإنساني وما تم بتقديم الدعم والبحث والإنقاذ سواء على المستوى المحلي أو الدولي، جميع الليبيين توحدوا وتضافروا، فاليوم هذا الصباح وصلت وحدات عسكرية من طرابلس وكذلك وصلت أعداد كبيرة للغاية من المتطوعين، يأتي ذلك علاوة على الدعم الدولي خلال مطار بنينا وطبرق بالجبل الأخضر».

المساعدات المصرية لليبيا

وأشار إلى، أن دول عديدة ترسل المساعدات حسب قدرتها، مؤكدا على استمرار الجسر الجوي المصري حتى هذه الساعة، فضلا عن استمرار الجسر البري عبر مخرج السلوم بعشرات ومئات المعدات الثقيلة التي تحمل كل ما يلزم من الناحية الهندسية لإصلاح الطرق والبحث والإنقاذ، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها مصر لبلاد.