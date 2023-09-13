فريق إنقاذ فلسطيني يتوجه إلى ليبيا للبحث عن الناجين من العاصفة دانيال

غادر فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، جرّاء السيول والفيضانات التي ضربت الشرق الليبي، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، إنّ الفريق يغادر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إلى ليبيا، من أجل الوقوف بجانب الشعب الليبي في مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال» المدمر.

وأضاف أنّ الفريق المكون من 37 مشاركًا من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي «بيكا»، سيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.

وأشار إلى أنّ الفريق لديه خبرة واسعة في عمليات الإنقاذ بأكثر من دولة بالعالم، والأوضاع في المناطق التي تعرضت للعاصفة الخطيرة جدًا، والفريق أمام مهمة صعبة.

عشرات العائلات الفلسطينية ما زالت في عداد المفقودين

وتابع: «هناك عشرات العائلات الفلسطينية ما زالت في عداد المفقودين، في حين وصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا حتى الآن 23 شخصا، فيما أعرب عن أمله بالعثور على أحياء من العائلات المفقودة.

وبيّن أن «الخارجية» شكلت خلية أزمة من أجل الاطمئنان على أبناء جاليتنا هناك، كما أن البحث جارٍ في محاولة للعثور على عشرات العائلات المفقودة أحياء.

وأكد أن مشاركة دولة فلسطين في عمليات البحث والإنقاذ، تأتي تأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وشارك فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في عمليات إنقاذ المنكوبين بتركيا وسوريا، من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية والدولية، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، 6 فبراير الماضي.