هدوء في العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات مسلحة

ساد الهدوء العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات دامية بين مليشيات مسلحة احتجزت واحدة منها قائد أخرى.

وأطلق فصيل ليبي مسلح سراح قائد قوة منافسة، أدى احتجازه إلى اندلاع الاشتباكات هي الأعنف هذا العام.

إطلاق سراح قائد إحدى الكتائب

ونقل تلفزيون الوسط الليبي، إن مليشيا «قوة الردع» غربي ليبيا أطلقت سراح قائد الكتيبة 444، محمود حمزة.

نقل 3 جثث

ولم يتضح بعد عدد قتلى الاشتباكات، لكن وحدة طبية قالت إنها نقلت ثلاث جثث من أحياء الفرناج وعين زارة وطريق الشوك.