التحالف الوطني يستعرض جهوده في المنوفية.. «قوافل طبية وخدمات علاجية مجانا»

استعرض التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده خلال الفترة الماضية في المنوفية، خلال مؤتمر جماهيري بحضور أهالي المحافظة، وعدد من المتطوعين والمشاركين من التحالف.

ومن بين الجهود التي بذلها التحالف الوطني في المنوفية خلال الفترة الماضية، القافلة الطبية التي أطلقها في قرى ومراكز المحافظة، وبينها قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريضا ومريضة، من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية وبالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

تخصصات القافلة الطبية

وشهدت القافلة الطبية في المنوفية، 10 تخصصات طبية مختلفة هي الأكثر احتياجا بالنسبة للمرضى، وهي «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال».

وتنقلت القافلة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في محافظة المنوفية، على الأهالي الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرية كفرالدوار بمركزالباجور، وقريتيّ العراقية ودبركي بمركز الشهداء، وقريتي ميت سراج والعجايزة بمركز قويسنا، وعزبة الطوخي وكفر شحاتة بمركز تلا، بحسب ما كشفه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان.

خدمات علاجية في قافلة المنوفية

وشملت القافلة الطبية للتحالف الوطني في المنوفية الخدمات العلاجية التالية:

- جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان.

- تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة.

- إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء.

- جراحات الشبكية وزراعة القرنية.

- جميع عمليات القلب.

- تسليم الأجهزة التعويضية.

- تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين.

- تقديم الخدمات بالمجان تماما.

وتأتي جهود التحالف الوطني بالمنوفية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية، ومنها تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.