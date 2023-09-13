حملات لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات في قرية الشبراوين بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا، بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمدخل قرية الشبراوين، بالإضافة إلى مراجعه وصيانة أعمدة الإنارة وترشيد استهلاكها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حملة نظافة بمدخل قرية الشبراوين في ههيا

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ههيا حملة نظافة شملت مدخل قرية الشبراوين التابعة للوحدة المحلية بالمهدية، وكذلك رفع تراكمات القمامة من أمام المصالح الحكومية وصيانة أعمدة الكهرباء.

ترشيد الإنارة بطريق بحر مويس الغربي

كما تم ترشيد الإنارة بطريق بحر مويس الغربي والطريق الواصل بين قرية صبيح وطريق بحر مويس ومدخل قرية الشبراوين، فضلاً عن تهذيب وتسوية الطريق بالجليدر واللودر ورش المياه وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي للمتابعة الميدانية المستمرة على أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافة الجهود لتحسينها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.