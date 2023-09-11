محافظ الشرقية يكرم 86 طالبا متفوقا بالثانوية العامة والفنية والأزهرية

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 86 طالبا وطالبة من أوائل شهادات «الثانوية العامة والأزهرية - الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج - ذوي الهمم - الإعدادية العامة والأزهرية»، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزا لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة.

تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية وذوي الهمم

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023 التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالشرقية بقصر ثقافة الزقازيق.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية وذوي الهمم للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات.

الاستفادة من فرص الانفتاح الثقافي والاجتماعي

وأكد محافظ الشرقية أهمية الاستفادة من فرص الإانفتاح الثقافي والاجتماعي والإنساني التي توفرها الحياة الجامعية وتساهم في بناء الشخصية المنتجة والمبدعة والمستنيرة ومواصلة تسخير كل الإمكانيات للنهوض بالتعليم، وكل مجالات الحياة الأخرى، مؤكدا ضرورة العمل على تطوير منظومة التعليم والمقررات الدراسية طبقا لاحتياجات سوق العمل ومواكبة دول العالم في التطور والتحديث المستمر.

وأشاد المحافظ بتفوق الطلاب من ذوي الهمم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة والأزهرية، وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة.

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

ومن جانبه قدم محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ الشرقية، لمشاركته في احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية، ليؤكد أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بالتعليم، وتسعى جاهدة للنهوض بالعملية التعليمية وتكريم المتفوقين لحثهم على الاستمرار في التفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مقدما التهنئة لمحافظ الشرقية وأبناء المحافظة بمناسبة احتفالاتهم بالعيد القومي وللمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بمناسبة الاحتفال بعيد العلم.

كما أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، أهمية التعليم الأزهري، فمقرراته الدراسية متنوعة وترقى بالنفس قبل البدن، فهي ليست ثقيلة على الأذهان، وتجمع بين المواد العلمية والشرعية، معربا عن سعادته بتكريم المحافظ لعدد كبير من المتفوقين علميا، وحفظة القرآن الكريم، ليمثل حافزا لهم على الاستمرار في التفوق والنجاح.

تكريم وكيل وزارة التعليم بالشرقية

وعلى هامش الاحتفالية كرم محافظ الشرقية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بمنحهما شعار المحافظة تقديرا لأدائهما المتميز وحسن الإشراف على العملية التعليمية، وحصد الطلاب لمراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية.