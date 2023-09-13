«البترول» تشكل لجنة لتحديث مناهج «هندسة القاهرة»

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور السيد الطيب، مدير مركز البحوث والدراسات التعدينية بكلية الهندسة، في إطار العمل والتعاون المستمر بين الوزارة والكلية على التطوير والتحديث المستمر للمناهج العلمية وربطها بالجانب العملي، بما يخدم أهداف الدولة لتلبية الاحتياجات ودعم مشروعات التنمية.

وأكد الملا أهمية التعاون المستمر مع الكلية والمركز وتدعيم إمكانياتهما بما يتناسب مع الدور المنوط بهما، لتخريج مهندسين أكفاء يبنون على ما يتم إنجازه، لافتا إلى أنّ الاستمرار في تدريب وصقل مهارات العنصر البشري أولوية كبيرة للدولة المصرية، خاصة إذا ما توافر لدى الطلاب والخريجين الارتباط بين المناهج العلمية وما تشهده الصناعة البترولية من تطور، وكذلك قطاع التعدين الذي يحقق انطلاقة حالية تحتاج إلى كوادر متخصصة، تسهم بقوة في تنفيذ الاستراتيجيات التعدينية التي نجحت في استقطاب كيانات متخصصة عالمية لديها الملاءة والخبرة والتكنولوجيا التي نحتاجها لزيادة مساهمة القطاع التعديني في الاقتصاد القومي، وتدريب طلابنا ومهندسينا عليها، وتبني الجديد والمتطور من مناهج الشركات العالمية في الاستفادة من الثروات التعدينية.

وشدد على أهمية مراعاة المناهج العلمية بالكلية التوجه العالمي الحالي للتحول الطاقي والتحول للأخضر والاهتمام بمشروعات خفض الانبعاثات والتوافق البيئي وترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات وما يوفره للطلاب من فرص كبيرة للتعلم والتدريب والتشغيل.

وأكد عبدالفتاح، انفتاح كلية الهندسة على كل ما يسهم في تطوير ورفع كفاءة الخريجين ويجعلهم مؤهلين لسوق العمل، وأن يمثلوا إضافة حقيقية له، ومن ثم فإنّ الكلية حريصة على فتح قنوات الاتصال مع جميع القطاعات للاستفادة من إمكانياتها وتوفير التدريب اللازم لطلابها لإكسابهم الخبرة العملية، كما أنّها حريصة على تطوير مناهجها باستمرار لمواكبة مستجدات وتطور الصناعات والتكنولوجيا المستمر.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا تضم عدد من قيادات قطاع البترول والتعدين، إلى جانب أساتذة من الكلية والمركز للعمل باستمرار على تطوير وتحديث التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف المشتركة من رفع كفاءة وجودة المناهج العلمية والخريجين ودعم تحقيق الأهداف التى تعمل صناعة البترول والتعدين فى مصر على تحقيقها.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية وأحمد راندي وكيل الوزارة للاتصالات والمهندس مصطفى عامر رئيس شركة تنمية للبترول.