إحالة 139 موظفا في الدقهلية للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن

أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة 139 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز المنزلة ونبروه.

إحالة العمال للتحقيق بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان لها، إحالة للتحقيق 126 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقرى كفر حجاج والبصراط والجديدة والمركز الحضري بمركز ومدينة المنزلة ومستشفي المنزلة العام والوحدات الصحية بقري الطيبة وكفر الجنينة وبهوت وكفر الحصة ومستشفي صدر بهوت بمركز نبروه.

كما شمل التحقيق 7 من العاملين بالشباب والرياضة في كل من مركز شباب الاتحاد بالمنزلة، ومركز شباب بهوت وكفر الحصة بنبروه، والذي وجد مغلقا اثناء المرور والتفتيش في مواعيد العمل الرسمي بالاضافة لعدد 6 من العاملين بالطب البيطري في الوحدة البيطرية بالمنزلة.

وكلفت محافظة الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب، وترك العمل بدون اذن رسمي، وجميع مرتكبي المخالفات الإدارية.