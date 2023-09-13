«الإدارية العليا» تؤيد إحالة موظف بمكتب بريد في السويس إلى المعاش

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المُقدم من موزع بريد بمكتب الجناين في السويس، على مجازاته بالإحالة إلى المعاش، وتؤيد حكم المحكمة أول درجة، لمخالفته الأحكام والقواعد المالية.

الخروج عن الواجبات الوظيفية

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن الطاعن معاون مكتب بريد الجناين سابقًا وحاليًا موزع بريد بذات المكتب التابع لمنطقة بريد السويس، و2 آخرين، خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا الأحكام والقواعد المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:

الأول «الطاعن» اختلس مبلغ 62597 جنيه شاملة أرباح التوفير وفوائد التأخير ورسوم استخراج دفاتر بدل لاغي خلال فترة عمله كمعاون مكتب بريد الجناين، خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 13/5/2014 وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

2- تلاعب في حسابات العملاء باستخراج إيصالات السحب بتوقيع مزور منسوب لعملاء التوفير في غياب هؤلاء العملاء بدون قيدها على دفاترهم، والاستيلاء على المبالغ بدون وجه حق وذلك خلال فترة عمله المشار إليها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

3- تلاعب في حسابات العملاء بتحريره إيصالات سحب بقيمة أكثر من المبلغ المسحوب الذي طلبه العميل، وأثبت في دفتره والاستيلاء على الفرق بدون وجه حق وإخفاء هذه الفروق عن طريق إضافة الأرباح على الدفاتر بأقل من قيمتها مسبقا، وذلك خلال فترة عمله المشار إليها وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

4- تلاعب في حسابات العملاء بتحريره إيصالات إيداع بقيمة أقل من المودع المثبت بدفتر العميل والاستيلاء على الفرق بدون وجه حق، وذلك خلال فترة عمله المشار إليها، وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.