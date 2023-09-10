إحالة 47 عاملا بمراكز الشباب والوحدات الصحية في الدقهلية للتحقيق

تفقد محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة المركز، عددا من مراكز شباب المدينة والوحدات الصحية وعدد من الوحدات الخدمية في نطاق المدينة والقرى والوحدات المحلية، وتبين غياب 27 موظفا إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل دون إذن.

إحالة عاملين بالوحدات الصحية ومراكز الشباب للتحقيق

واكتشف رئيس مجلس مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، خلال مروره لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، غياب 27 من العاملين بالوحدة الصحية ببرمال القديمة في المدينة، وغياب 18 من العاملين بوحدة طب الأسرة بكفر علام، وغياب 2 من العاملين بمركز شباب الدراكسة فقرر إحالة جميع العاملين المتغيبين إلى جهات التحقيق لمخالفتهم ومحاسبتهم على أعمالهم تحت تصرف النيابة.

تكثيف الحملات بمراكز الشباب والوحدات الصحية

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان له، على تكثيف الحملات بمراكز الشباب والوحدات الصحية ورصد المخالفات، مؤكدا استمرار أعمال التفتيش المفاجئ والمتابعة وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية، حرصًا على تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وفي حال تكرار المخالفات، سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة وفحص جميع مراكز الشباب والوحدات الصحية والخدمية لضمان خدمة أفضل وتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية أو الترفيهية والرياضية للمواطنين داخل الهيئات الشبابية وسيتم تشكيل لجان تتابع المراكز الشبابية والوحدات الصحية بصفة دورية ومستمرة في نطاق المدينة.