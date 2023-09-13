منال الصيفي توجه رسالة بعد تدهور حالة زوجها أشرف مصيلحي: «ارحموني تعبت»

كشفت المخرجة منال الصيفي، عن تطورات الحالة الصحية، لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد تدهور حالته في الآونة الأخيرة، إذ أنه مُصاب بمرض السرطان، خاصة في ظل تزايد حجم المكالمات التي تتلقاها مؤخرًا، بشأن الاطلاع على تفاصيل الحالة الصحية له.

الكل يعرض خدماته

كتبت منال الصيفي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «لكل الأصدقاء الصحفيين اللي بيسألوا عن أشرف مصيلحي.. الحالة زي ما هي، والحمد لله على كل شئ، ربنا يشفيه ويعافيه»، مؤكدة أنّ «النقابة بتسأل طول الوقت، وكل أصدقاءه الفنانين بيسألوا، والكل بيعرض خدماته والله العظيم».

الواحد بجد تعب

أضافت زوجة الفنان أشرف مصيلحي، «أنا حقيقي تعبت وزهقت من الأسئلة اللي لا بتقدم ولا تأخر.. أرجوكم احترموا إن الواحد بجد تعب، وبجد زعلان علشانه.. أرجوكم لما تتكلموا تسألوا اختاروا نوعية الأسئلة اللي بتسألوها.. حقيقي طاقتي خلصت والله.. وشكرًا للجميع».