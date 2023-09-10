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نقل الفنان أشرف مصيلحي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

كتب:

ياسمين محمود
02:51 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي

أعلنت المخرجة منال الصيفي نقل زوجها زوجها الفنان أشرف مصلحي لأحد المستشفيات قائلة: «الحمد لله الإسعاف لقوا سيارة مكيفة نقلناه فيها».

وكانت منال الصيفي كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها طلبت سيارة إسعاف لنقل زوجها لأحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

منال الصيفي تستغيث

وكتبت منال الصيفي قائلة: «طلبنا عربية إسعاف مجهزة تنقله المستشفى وترجعه».

مرض الفنان أشرف مصلحي

وأعلنت المخرجة منال الصيفي في وقت سابق في تصريح خاص لـ«الوطن» أن زوجها أشرف مصلحي يعاني من مرض سرطاني نادر سبب تدهور حالته الصحية ويخضع الفترة المقبلة لعدد من العمليات الجراحية.

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