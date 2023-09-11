منال الصيفي لـ«الوطن»: فنانون يدعمون أشرف مصيلحي في مرضه منهم هنيدي ومنة شلبي

كشفت المخرجة منال الصيفي، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، الذي أصيب بمرض السرطان.

وقالت المخرجة منال الصيفي، لـ«الوطن»، إن حالة زوجها الصحية كما هي لم تتطور عن قبل، ولا يوجد تحسن، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية تتابع تطورات حالته الصحية، وتدعمه بشكل كبير قائلة «الحمد لله إحنا مش محتاجين حاجة».

عدد كبير من الفنانين اطمأنوا على حالة أشرف مصيلحي

وتابعت المخرجة منال الصيفي، بأن عددا كبيرا من الفنانين يدعموننا ويطمئنون دائما على أشرف، ومنهم الفنانة منة شلبي، التي تتواصل معنا، وأرسلت أطباء لمتابعة حالته الصحية، وهناك الفنان محمد هنيدي أيضا وغيرهم، قائلة «شكرا على حب الناس ووقوفهم جنبنا إحنا الحمد لله مش محتاجين حاجة غير الدعوات».

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لوعكة صحية شديدة، خلال الأيام الماضية، أدت إلى دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة القاهرة وكشفت عن هذا الأمر زوجته المخرجة منال الصيفي.