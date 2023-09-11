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تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي.. «لا يتحرك ولا يأكل»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:38 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفي، تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، أدت إلى دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة القاهرة.

تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

وقالت منال الصيفى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ زوجها الفنان أشرف مصيلحي، ما زال في مرحلة الخطر ولا تتغير، مشيرة إلى أنه لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، مطالبة من الجمهور الدعاء له.

آخر عمل فني للفنان أشرف مصليحي

وكان آخر عمل فني قدمه الفنان أشرف مصيلحي، هو مسلسل الطاووس عام 2021، وتدور أحداثه حول كمال الأسطول، محامِ مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.

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بقلم أحمد عبد الرحمن