زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية: متأخرة ويحتاج للدعاء

قالت المخرجة منال الصيفي، إنّ زوجها الفنان أشرف مصيلحي، لا يزال يعاني من مشكلة صحية كبيرة.

منال الصيفي تتحدث عن حالة أشرف مصيلحي

وأضافت المخرجة منال الصيفي، لـ«الوطن»: «زوجي في المنزل يخضع للعلاج، وحاولت أن أصنع له شبه العناية المركزة في المنزل للاطمئنان على حالته باستمرار، وعدم نقله إلى المستشفى من جديد، لكن حالته متأخرة».

وطالبت المخرجة منال الصيفي الجهور بالدعاء لزوجها الفنان أشرف مصلحي: «أتمني من جمهوره الدعاء له من أجل عودته من جديد لمزاولة نشاطه الفني».

أهم أعمال الفنان أشرف مصليحي

وقدّم الفنان أشرف مصيلحي مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها «نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام»، ومن أبرز أفلامه «أزمة شرف، والحياة منتهى اللذة، وأول مرة تحب يا قلبي».

يعتبر مسلسل الطاووس، آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي، الفنية التي قدمها للشاشة، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، وكان من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.